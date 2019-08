Ponte Morandi, arrivano i risarcimenti per gli autotrasportatori: si parla di 160milioni di euro

Genova - Danilo Toninelli - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha firmato oggi il Decreto che prevede l'erogazione di 160 milioni di euro per il ristoro delle maggior spese affrontate dagli autotrasportatori dopo il crollo del Morandi, una metà per il 2019 e una per il 2020.



Il Decreto - Il documento in questione trasferisce le risorse alla contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione, il Sindaco di Genova Marco Bucci, mentre la ripartizione delle somme in essere sarà attuata dall’Autorità Portuale.