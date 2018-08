Ponte Morandi, Autostrade: «La messa in sicurezza verrà realizzata nei tempi necessari»

Genova - «In merito alla necessità di intervenire per la messa in sicurezza del pilone 10 del viadotto Polcevera, a seguito del crollo della porzione del ponte, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia rende noto che si è già attivata per le verifiche necessarie alla messa in sicurezza dell'area sottostante»: lo ha spiegato in una nota Autostrade per l'Italia.



«La messa in sicurezza dell'infrastruttura verrà realizzata nei tempi tecnici strettamente necessari, nel rispetto delle indicazioni della Procura di Genova, ed è finalizzata alla successiva demolizione del pilone 10», ha concluso Autostrade.