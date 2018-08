Ponte Morandi, Autostrade rimborsa le rate dei mutui ai residenti nella Zona Rossa

Genova - «Dopo i contributi versati per le primissime necessità alle famiglie costrette a lasciare la propria abitazione per il crollo del viadotto Polcevera e i primi interventi a favore di commercianti, artigiani e imprenditori che svolgono la propria attività nella Zona Rossa, abbiamo iniziato i rimborsi delle rate dei mutui a favore dei cittadini genovesi residenti nella Zona Rossa»: lo ha spiegato in una nota Autostrade per l'Italia.



Sfollati - «Al momento circa 30 famiglie si sono rivolte, per questo motivo, ai due Punti di contatto allestiti dalla società presso il Centro Sociale Buranello e la scuola Caffaro. Il rimborso delle rate dei mutui da parte di Autostrade per l'Italia avviene in media nel giro di 24 ore dalla richiesta, come per i contributi versati alle famiglie di chi ha dovuto lasciare la propria casa, e viene effettuato dalla società con accredito sul conto corrente bancario o tramite assegno».