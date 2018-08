Il cardinale ha aggiunto: «La città non deve essere lasciata sola»

Genova - Un lungo applauso è scattato alla lettura dei nomi delle vittime della tragedia di ponte Morandi con i parenti che hanno tenuto a stento le lacrime.



«Genova non si arrende e lotta come tutte le volte in cui è rimasta ferita. I genovesi sono pronti a rialzarsi. Il mio grazie va ai vigili del fuoco e a tutti i volontari per il lavoro svolto in questi giorni»: lo ha dichiarato il cardinale di Genova, Angelo Bagnasco durante l’omelia per i funerali di Stato delle diciotto vittime di ponte Morandi. Il porporato ha spiegato l’importanza del viadotto per il capoluogo ligure: «Parliamo di un’arteria percorsa da tutti, fondamentale per la città, Genova non deve essere dimenticata». Bagnasco ha rivolto un messaggio per chi lascia la sua casa perchè inagibile: «Mi auguro che gli sfollati possano avere ritrovare al più presto il calore di un'abitazione e dei propri cari». «Il crollo di ponte Morandi ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova, una ferita resa più grande per il dolore dei familiari che hanno perso i loro cari, per le tante vittime, gli sfollati e i feriti. In questi giorni sono arrivati numerosi messaggi dal resto d’Italia e dal mondo e ieri sera ancora un’altra volta Papa Francesco ha manifestato il suo affetto. Ci affidiamo a Dio affinchè ci faccia capire ancora di più l’importanza dei legami umani, perché senza amore non è possibile vivere insieme», ha concluso Bagnasco.



Sono iniziati alla Fiera di Genova i funerali di Stato per le vittime di ponte Morandi: a concelebrare il rito funebre il cardinale Angelo Bagnasco insieme ai sacerdoti della diocesi del capoluogo ligure e alcuni vescovi in arrivo da altre città della Liguria.



Un lungo applauso ha accolto le cariche dello Stato presenti alla Fiera di Genova per i funerali di Stato per le vittime di ponte Morandi. Particolarmente toccante è stato il saluto ai familiari delle diciotto persone rimaste intrappolate nelle macerie del viadotto. Applausi anche per le squadre dei vigili del fuoco e dell'Usar, che hanno salutato i feretri sui quali sono stati deposti mazzolini di rose bianche, attorno ai cartellini con i nomi.