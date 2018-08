Ponte Morandi, Borrelli: «Priorità a tutte le persone colpite dal crollo»

Il Capo della Protezione Civile Nazionale a Genova

Genova - «Le priorità sono l'assistenza ai cittadini, il ripristino della viabilità e gli altri interventi già previsti in ordinanza. Abbiamo visto quello che c'è da fare in merito all'ordinanza adottata per ulteriori interventi»: lo ha dichiarato Angelo Borrelli capo della Protezione Civile Nazionale oggi a Genova a margine di un vertice che si è tenuto in Regione con il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci.



Visita - Borrelli, prima del vertice in Prefettura andrà nell’area dove c’è stato il cedimento del viadotto Polcevera per portare il suo ringraziamento a tutte le persone che dal 14 agosto scorso stanno lavorando incessantemente.



Polemica - Alla domanda sulla costruzione di ponte Morandi, Borrelli è stato chiaro: «Non voglio entrare in polemica con Toti e Di Maio».