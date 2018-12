Ponte Morandi, Bucci: «Domani saprete chi lo ricostruirà»

Intanto dalla procura arriva l'ok per demolire il moncone ovest

Genova - «Domani pomeriggio avrete il nome di chi costruirà il ponte»: l’annuncio è arrivato da parte del sindaco e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci a margine della presentazione degli eventi di Capodanno a Genova. Il primo cittadino ha poi aggiunto: «Il decreto sarà pubblicato domani sera, ci sono ancora da capire alcune cose che non posso svelare, alcune tessere del puzzle che vanno messe al posto giusto».



Lavori - Bucci ha poi parlato della demolizione del ponte: «I lavori inizieranno nelle prossime ore. Dobbiamo soltanto aspettare la formalizzazione dell’inaugurazione. Per vedere le prime parti calare serviranno almeno dai dieci alle due settimane ma saranno i direttori dei lavori a gestire la situazione anche in base alle condizioni meteo».



Moncone - Bucci ha espresso soddisfazione per l’autorizzazione arrivata dalla procura di Genova allo smontaggio del moncone ovest: «Non era scontato ma ci aspettavamo tutto ciò. Questo dimostra che quando si lavora insieme i risultati arrivano, questa non era una decisione facile da prendere, ma tutti stiamo collaborando per dare un ponte alla città e darglielo in fretta».