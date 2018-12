Ponte Morandi, Bucci è al lavoro e vuole tempi da record: «La ricostruzione? Partiremo il 31 marzo»

Genova - «Il 15 dicembre vedremo la macchina in funzione, ne sono convinto». Orecchie tese e microfoni sull'attenti: il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci ha iniziato ad accennare concretamente al nuovo Morandi, e non si è risparmiato.ù



«Il progetto è solido, è veramente quello che vogliamo. È un progetto firmato da tutte le aziende coinvolte - dieci per l'esattezza -, molte delle quali del del nostro territorio: questo mi rende davvero orgoglioso». Parole incoraggianti quelle spese dal commissario ieri davanti alla sede del Palazzo di Giustizia, dove si è recato per per consegnare ai periti il progetto di demolizione del viadotto. «Ora vedremo cosa dirà la procura» ha infine sentenziato Bucci, con il suo sacchetto rosso in mano e un moto d'orgoglio negli occhi: «Aspettiamo ora il parere della Procura. A quanto so basta quello, non serve un'udienza per approvare il piano». Nessun ritardo in vista, insomma, per il momento.



Tutte note molto positive, a cui si aggiunge un'ultima buona notizia, vale a dire il fatto che «il 14 dicembre inizieremo anche a parlare di ricostruzione». Tutto questo implica anche la presentazione di quella che sarà la scelta che tutti bramano di conoscere: l'identità del nuovo Morandi.