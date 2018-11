Ponte Morandi, Bucci: «La ricostruzione valorizzerà per quanto possibile le realtà locali»

Sulla demolizione: «L'inizio prima di Natale»

Genova - «Se c'è qualcuno che vuole valorizzare le realtà locali, quello sono io» così il sindaco di Genova, Marco Bucci, ieri mattina sulla portaerei Cavour alla cerimonia in ricordo delle vittime del Morandi. E aggiunge scherzando: «Fosse per me prenderei un'azienda di Certosa per ricostruire».



Da commissario alla ricostruzione precisa: «Io penso che prima di Natale cominceremo i lavori di demolizione dei monconi del ponte Morandi. Ce la possiamo fare a iniziare la demolizione prima di Natale, se lavoriamo insieme con lo stesso spirito e lo stesso obiettivo, ce la faremo. Ho già fatto il piano di progetto con il mio team pseudo-ufficiale, perché aspettiamo di avere l'ufficialità dal decreto. Ci siamo messi d'accordo con la Procura: presenteremo la richiesta ufficiale per il dissequestro del ponte non appena avremo il progetto di demolizione pronto, che daremo in contemporanea al Gip e alla Procura».



Tornando poi sull'azienda che si occuperà dei lavori: «Anche un'azienda cinese eventualmente farebbe il lavoro con personale locale, è importante secondo me avere un'apertura verso tutto quello che succede nel mondo».