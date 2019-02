Il primo cittadino ha poi parlato della pila 8: «Useremo l'esplosivo»

Genova - «La trave Gerber tra la pila 6 e la pila 7 verrà giù la prossima settimana ma il giorno non si sa ancora, mentre per la 8 sarà usato l’esplosivo e per fare ciò servirà una procedura particolare»: lo ha annunciato questa mattina il sindaco e commissario per la ricostruzione parlando dei prossimi passi per demolire quel resta di ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso.



Amianto - Il primo cittadino si è poi soffermato sul moncone Est: «Stiamo montando le colonne di sostegno e, una volta che saranno pronte tutte sei potremo pensare a una eventuale riapertura di via Fillak. Un'ipotesi che non è ancora garantita ma ci stiamo lavorando



Dialogo - Infine Bucci ha parlato del vertice con i tavoli degli osservatori: «Stiamo andando avanti per il meglio. Grazie a questo i cittadini potranno avere notizie sul presente e sul futuro».