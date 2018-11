Ponte Morandi, Bucci: «Voglio vedere il viadotto a Natale 2019»

Il sindaco e commissario ha poi aggiunto: «Arriverà a Genova oltre 1 miliardo di Euro»

Genova - «Un miliardo e 100 milioni in tutto per quanto riguarda i fondi in arrivo a Genova tra decreto e finanziaria. Nel mio timetable voglio arrivare a vedere il ponte a Natale 2019, poi se non sarà possibile collaudarlo, sarà pronto un mese dopo, ma a quella data voglio che il ponte sia pronto»: lo ha detto durante una conferenza stampa a Tursi il sindaco di Genova Marco Bucci dopo l'approvazione del Decreto Genova.



Case - Il Commissario rispondendo ai giornalisti se sulle tempistiche della ricostruzione potrebbero essere rallentati da ricorsi, magari da parte di Autostrade ha aggiunto: «Non lo so, io non credo ma se c'è qualcuno che prova a fermare il ponte avrà 600 mila genovesi, come dire, vicini, io in primo luogo. Oggi sorrido - ha affermato - abbiamo finalmente una legge che porterà a Genova oltre un miliardo di euro, voglio vedere quanti genovesi domani festeggeranno, oggi è una festa. Io sono felice». ha concluso.