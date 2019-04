Ponte Morandi, bufera dopo le dichiarazioni in tv: il perito rischia il posto

Genova - Forse inesperienza nei rapporti con i giornalisti, forse un momento di défaillance: non si sa, ma poco importa. Il perito svizzero Bernhard Elsener rischia di essere rimosso dall'incarico delle dichiarazioni rilasciate all'interno del documentario dedicato a Ponte Morandi, andato in onda nei giorni scorsi su Rsi Svizzera.



Uno scivolone - Nel corso del programma in questione, Elsener aveva infatti affermato che «il difetto del Morandi, visto con gli occhi di oggi, è che non ha ridondanza: quando uno degli stralli si rompe, cade il ponte». «A causa dei problemi di umidità» aveva poi continuato il perito «i cavi si sono assottigliati e si spezzano facilmente. E abbiamo trovato meno cavi integri di quelli che avremmo dovuto trovare».

In questo frangente, è bene sottolineare come il giudice Angela Nutini avesse preventivamente vietato sia a Elsener che ai suoi colleghi di parlare delle condizioni del ponte: non avendo, però, rispettato tale diktat, il professore svizzero potrebbe perdere il posto.