Ponte Morandi, continua il sequestro di tutta la documentazione italiana

Genova - In queste ore le Fiamme gialle stanno mettendo in pratica il decreto di sequestro di tutta la documentazione relativa a ponte Morandi emesso dalla procura di Genova.



I sequestri - Come già avvenuto la scorsa settimana, le operazioni stanno avendo luogo in queste ore a Genova, Firenze, Roma e Milano. Questa mattina i finanzieri hanno iniziato a lavorare nelle sedi del Mit a Roma e nell'ufficio ispettivo territoriale di Genova, oltre che nelle sedi del Provveditorato delle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta. Non mancano, inoltre, controlli anche presso la sede della Spea Engineering spa.