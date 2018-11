Ponte Morandi, Cozzi: «Un nuovo capannone per i reperti dell´inchiesta»

Il sito è messo a disposizione da Amiu e servirà anche per i sezionamenti dei monconi del ponte

Genova - Un altro capannone per raccogliere reperti dell'inchiesta sul crollo del ponte, sarà messo a disposizione da Amiu. Lo annuncia il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, stamattina presente sulla portaerei Cavour per la cerimonia in memoria delle vittime del Morandi. Il capanno sarà a lato di via 30 giugno e ospiterà i reperti di via Perlasca e del fiume Polcevera, oltre ai sezionamenti dei monconi del ponte(una volta iniziata la demolizione). «Ringrazio Amiu e il sindaco per la collaborazione» ha detto il procuratore.