Ponte Morandi, dal 4 ottobre riapre la linea ferroviaria della Valpolcevera. Toti: «Finalmente si torna alla normalità»

Dopo più di un mese la tratta tornerà attiva a pieno regime

Genova - «Stamattina ho fatto l’ultimo sopralluogo: i lavori sono stati più veloci del previsto. Dal 4 ottobre riaprirà a pieno regime linea ferroviaria che attraversa la Valpolcevera: due binari merci verso il porto di Sampierdarena e due binari passeggeri». Buone nuove, insomma, per il traffico su ferro.



L'annuncio - Questa mattina in conferenza stampa il presidente di Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti ha dato l'annuncio ufficiale: da giovedì 4 ottobre potrà ripartire la ferrovia della Valpolcevera, direttamente coinvolta nel tragico crollo di Ponte Morandi lo scorso 14 agosto. «In questo modo» spiega Toti «avremo finalmente disponibili i binari del porto, che permetteranno di limitare l’afflusso dei mezzi pesanti e potremo riattivare l'offerta commerciale per i passeggeri, con la Acqui-Ovada e la linea per Busalla che saranno di nuovo operative, ritornando ai livelli di Luglio». Chiaramente saranno necessari alcune variazioni, dal momento che parte del tratto ferroviario consisteva nei binari della linea succursale «che oggi sono sepolti dai detriti del ponte e, quindi, inutilizzabili, ma finalmente si torna alla normalità» conclude il governatore.