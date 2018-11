Ponte Morandi, demolizione alle porte. Bucci: «Inizieremo il 15 dicembre»

Il nuovo viadotto potrebbe essere completato per giugno 2020

Genova - C'è una data per l'inizio della demolizione del ponte Morandi. L'annuncia il sindaco e commissario alla ricostruzione, Marco Bucci, intervistato da Sky Tg 24: «La demolizione dei “monconi” del ponte Morandi incomincerà il 15 dicembre».



Progetto - «Noi abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d'invito, l'elaborazione dei dati e la scelta del progetto entro la fine di novembre - ha proseguito il sindaco - I lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato. Appena avremo scelto il progetto lo manderemo immediatamente al procuratore e al gip per includere le loro osservazioni nel progetto e partire. Siamo d'accordo con il procuratore che lavoreremo in questo modo», ha concluso Bucci.



Nuovo Ponte Stimando i circa 15-18 mesi di durata dei lavori, di cui aveva già parlato Bucci, il nuovo viadotto dell'A10 potrebbe essere completato per giugno 2020.