Ponte Morandi, dimessa la donna travolta con la figlia nell´isola ecologica

Le due donne erano in un capannone della "Fabbrica del riciclo" quando sono state investite da un enorme blocco di cemento che ha sepolto il magazzino

Genova - Nel complesso risultano stabili le consizioni dei feriti di Ponte Morandi ricoverati negli ospedali genovesi, per lo più con qualche lento ma importante miglioramento, tanto che ieri hanno avuto luogo le prime dimissioni. Pare, infatti, che Marina Guagliata - la 59 travolta dalle macerie del viadotto mentre si trovava con la figlia nell'isola ecologica Amiu - abbia lasciato proprio ieri Villa Scassi.



La sua storia - «Io ero sepolta fino al petto, mia figlia tutta sepolta. Siamo miracolate. Ci hanno tirate fuori, non so dopo quanto tempo: non ricordo, sono svenuta più volte». Sono state queste le prime parole della donna, due giorni dopo quel terribile l'incubo. Perché Marina e la figlia Camilla Scabini sono davvero vive per miracolo.

Mentre la madre - precedentemente ricoverata in Unità di crisi a Villa Scassi - è stata dimessa ieri, la figlia Camilla (24 anni) il giorno prima è stata sottoposta a intervento chirurgico per ridurre le fratture al bacino e alla mano. Al momento le condizioni della ragazza - ricoverata in Terapia Intensiva - risultano stabili.