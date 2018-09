Ponte Morandi, due storie a lieto fine: dimessi Babin e Yelina, mentre Ardini passa il primo weekend col figlio

La comunicazione ufficiale arriva dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino

Genova - È ufficiale: Eugeniu Babin e Natasha Yelina sono stati dimessi in via definitiva. I due fidanzati - rimasti coinvolti nel crollo del viadotto - hanno fatto ritorno questa mattina nella loro casa di Santa Maria Capua Vetere con un mezzo messo a disposizione dal Policlinico.



Buone nuove anche per Gianluca Ardini - il 29enne vivo per miracolo dopo essere caduto giù da Ponte Morandi con il suo camion -, che - dimesso temporaneamente per weekend - potrà finalmente passare qualche giorno a casa con la sua compagna e il loro piccolo Pietro, venuto al mondo un mese esatto dopo la tragedia.

Il ragazzo tornerà in ospedale domani sera per proseguire con il percorso riabilitativo.