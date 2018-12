Ponte Morandi e viabilità: le risposte del sindaco ai dubbi dei consiglieri

Genova - I dubbi dei consiglieri erano tanti, ma le risposte sono arrivate tempestivamente. Ecco un elenco di quelle più significative.



Un "riutilizzo" dei monconi - «Abbiamo esaminato la possibilità di riutilizzo del ponte». Un'affermazione che lascia spiazzati, ma che il sindaco-commissario Marco Bucci non ha mancato di corredare una (quantomai dovuta) spiegazione: «Abbiamo analizzato anche la possibilità di ricreare una congiunzione tra i due monconi per dare vita a un ponte “temporaneo”, a cui affiancare quello nuovo e da abbattere una volta ultimato quest’ultimo. Oltre ai costi ingenti, abbiamo anche saputo che le pile 10 e 11 sono molto pericolanti in tal senso, quindi abbiamo escluso l’opzione». Un'opzione, quindi, che rimarrà tale.



Il "doppio ponte" sulla vallata - «Sulla Gronda non posso dire nulla». Un argomento sempreverde, che continua a far parlare ma che al contempo, purtroppo, rimane un nulla di fatto. «Ancora non sappiamo come andrà: per me è un progetto fondamentale, che va realizzato, e premerò perché ciò avvenga». Affianco a questa idea, però, Bucci non ha mancato di presentare quello che avrebbe potuto essere a suo parere un motivo di vanto per quella che, ad oggi, è una vallata che ancora soffre - e continuerà a soffrire, seppur lottando - dei "postumi" del Morandi: «Ho sognato una valle con due ponti: uno di Piano e uno di Calatrava, ma rimarrà un sogno».



Il Lotto 10 - «Abbiamo deciso di fare il Lotto 10 con l’aiuto della Società per Cornigliano per velocizzare i tempi. Avevamo 45mila mezzi tra via Siffredi e la Guido Rossa: oggi con Lotto 10 e via della Superba siamo riusciti a ridistribuirli tanto da arrivare alla metà». Numeri importanti per la viabilità cittadina, anche se la strada verso la normalità è ancora lunga.