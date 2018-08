Il Comune di Genova proclama due giorni di lutto cittadino. Verrà chiesto lo stato di emergenza

Genova - Un boato, poi un terremoto, quindi una cascata di detriti: così è crollato, questa mattina poco prima di mezzogiorno, il Ponte Morandi. Il pezzo ceduto è lungo circa cento metri, si tratta della parte centrale che sovrasta via Fillak e il torrente Polcevera.



Secondo le prime testimonianze sul ponte, al momento del collasso, ci sarebbero stati almeno trenta veicoli: i morti accertati sono al momento ventidue, tra questi un bambino. Si continua a scavare e lavorare per trovare altre vittime o dispersi. I feriti attualmente ricoverati negli ospedali genovesi sono invece sedici.



La parte sottostante è in gran parte il greto del torrente Polcevera, questa circostanza potrebbe limitare il numero complessivo delle vittime. Ci sono però pezzi del ponte che hanno colpito i tetti di case e fabbriche: una donna è rimasta intossicata dai fumi di un incendio scoppiato di fronte a casa sua dopo il crollo.



Forze dell'ordine, Vigili e soccorritori sono sul posto e non sono previsti arrivi da altre regioni, visto che il numero degli uomini è considerato sufficiente: nonostante la tragedia, infatti, il crollo è avvenuto in un'area circoscritta.



Dalle immagini dei nostri inviati e da quelle pubblicate sui social media dai cittadini coinvolti si nota la presenza di mezzi pesanti che sono riusciti a fermarsi a pochi metri dal baratro: in particolare un camion della Basko si è miracolosamente arrestato a pochissima distanza dal punto in cui è avvenuto il crollo.



Laura Perrotta, portavoce della Questura: "Abbiamo messo a disposizione tutti i nostri uomini, siamo occupati a tentare di soccorrere tutte le persone coinvolte in questo grave incidente".



All'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena è stata attivata un'unità di crisi per accogliere i feriti.



Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato il suo arrivo sul luogo del disastro: già arrivato il vice ministro ai Trasporti Edoardo Rixi. Il ministro sarà a Genova nella mattinata di domani, nel pomeriggio è arrivato il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il premier prima ha visitato il luogo del crollo poi ha raggiunto la prefettura.



Secondo il direttore del 118 di Genova le vittime sarebbero "decine" ma al momento il numero reale, confermato da Viminale e Prefettura, è fermo a ventidue, tra queste un bambino.



"Stiamo seguendo con grande apprensione l’immane tragedia che ha colpito Genova, con il crollo di ponte Morandi. La protezione civile e tutti i nostri mezzi sono mobilitati per prestare soccorso. Vi terremo aggiornati": lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti. Che poi ha presieduto una conferenza stampa presso la sede della protezione civile e poi è andato a verificare di persona nel luogo del disastro.



"Oggi sono in Sicilia, domani mattina in Calabria ma nel pomeriggio sarò a Genova" comunica Matteo Salvini: il ministro dell'Interno ha parlato di un numero di morti salito a trenta ma, al momento, la sua versione non trova conferme.



Il comune di Genova ha annunciato il lutto cittadino per domani e dopodomani: la bandiera del Comune, così come quelle della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea saranno esposte a mezz'asta, o abbrunate in segno di lutto, a Palazzo Tursi, sugli edifici comunali su quelli degli enti pubblici e sugli edifici scolastici della città; il Comune, nel rispetto del principio costituzionale di libertà, invita i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive di Genova ad esprimere, nel modo da ciascuno ritenuto più consono, il cordoglio e il dolore per il grave lutto che ha colpito la nostra cittadinanza e l'abbraccio dell'intera città ai familiari delle vittime. In segno di cordoglio, verrà sospesa anche ogni iniziativa di carattere ludico ricreativo organizzata dagli uffici e servizi del Comune di Genova.



Il Procuratore Capo di Genova, Francesco Cozzi, ha annunciato l'apertura di un fascicolo, per il momento a carico di ignoti, per "omicidio colposo plurimo e disastro colposo".



