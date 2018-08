Ponte Morandi, fino alla fine dell´emergenza è sospeso il rimborso dei mutui nella zona rossa

Ecco i provvedimenti presi da alcuni istituti di credito a sostegno degli sfollati

Genova - L'Abi (Associazione Bancaria Italiana) ha ufficialmente deciso «la sospensione del rimborso dei mutui collegati al tragico evento del ponte di Genova, fino al perdurare dello stato di emergenza».

A rendere noto il provvedimento ha pensato il direttore generale Giovanni Sabatini, il quale non ha mancato di spiegare che «la decisione è stata assunta sia in via autonoma da alcune banche sia in termini più generali attraverso una apposta ordinanza della Protezione civile del 20 agosto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto».



Il caso Intesa Sanpaolo - Tra le banche interessate dal provvedimento spicca anche Intesa Sanpaolo, pronta a «cancellare i mutui nella zona rossa colpita dal crollo del ponte Morandi e a supportare con altri interventi le famiglie e le imprese della zona rossa». Nel concreto, l’istituto bancario ha scelto di procedere - oltre che con il già stanziato plafond di 4,5 milioni di euro per la «remissione unilaterale dei mutui prima casa degli immobili che verranno dichiarati inagibili» - anche con l'attivazione della moratoria dei finanziamenti (in base alla quale sarà prevista la sospensione di 12 mesi gratuita e volontaria dei finanziamenti a privati e imprese) e con un ulteriore plafond di 50 milioni di euro di finanziamenti, tutti dedicati alla ricostruzione e al ripristino delle strutture danneggiate.



Il caso Deutsche Bank - Anche l’istituto di credito tedesco non manca di farsi sentire, proponendo a sua volta una sospensione per 12 mesi dei mutui relativi alle case colpite dal crollo del viadotto. Oltre a ciò, la banca ha anche deciso di fornire ai suoi clienti colpiti dalla tragedia «una cassetta di sicurezza a titolo gratuito per un anno presso uno degli Sportelli di Genova».



La Banca Passadore - In relazione al crollo del Ponte Morandi, anche i clienti della Banca Passadore che fossero titolari di mutui relativi a immobili della zona rossa potranno chiedere - previo autocertificazione del danno subìto - una sospensione temporanea delle rate.