Ponte Morandi, futuro incerto per via Fillak: manca ancora la data della riapertura

Genova - Slitta ancora la riapertura di via Fillak: dipendendo direttamente dal montaggio delle 6 torri d'acciao poste a sostegno del troncone est, infatti, anche le operazioni propedeutiche alla riapertura della strada stanno subendo rallentamenti, dovuti soprattutto alla bonifica da eventuali ordigni bellici nell’area in cui dovrebbe essere montata proprio una delle torri.



Sfollati - Non va dimenticato, inoltre, che - una volta che la strada dovesse finalmente essere riaperta - in concomitanza con la riapertura sarà possibile per gli sfollati effettuare il quarto e ultimo ingresso negli edifici di via Porro in via di demolizione. Indicativamente se ne parlerà, comunque, a partire dai primi di aprile.