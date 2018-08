L'assessore ha parlato fuori dalla Prefettura dopo la riunione del CCS

Genova - L'assessore Giampedrone è stato intervistato fuori dalla Prefettura di Genova, dopo l'incontro del Centro di coordinamento dei soccorsi. Scopo della riunione era valutare la necessità di nuove ordinanze in seguito all'emergenza. L'assessore ha specificato: «Abbiamo fatto un primo punto su come stanno andando i lavori, abbiamo evidenziato alcune necessità rispetto ad alcune deroghe di cui abbiamo bisogno per consentire agli interventi di avvenire nei tempi ristretti che la situazione impone. Il capo di dipartimento nei prossimi giorni adotterà una successiva ordinanza per consentire di progredire in questi lavori e inserire nelle competenze del commissario anche alcuni interventi di carattere sanitario che stiamo sostenendo con spese del dipartimento regionale e che hanno bisogno di essere comprese nell'emergenza».

«Abbiamo parlato di autorizzazioni edilizie per poter fare gli interventi. I tempi di realizzazione di alcuni interventi - soprattutto della strada portuale - sono fondamentali per la ripartenza della città. Abbiamo chiesto deroghe in questo senso».

Sugli sfollati: «Ci stiamo lavorando, non è semplice perché innanzitutto viene la sicurezza di tutti loro, ma è una cosa che abbiamo ben chiara. Faremo di tutto affinché possano rientrare temporaneamente per prendere almeno gli effetti personali, prima dell'abbattimento del ponte».