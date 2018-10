Ponte Morandi, gli sfollati incontrano Toninelli: «Basta musse, vogliamo la verità»

Genova - «Ora basta musse, vogliamo certezze». Gli sfollati non ci stanno più: il decreto tanto atteso si è rivelato una delusione, e per il presidente del comitato degli sfollati Franco Ravera ora servono fatti, non parole al vento.



Questa mattina dopo la protesta della Valpolcevera gli sfollati hanno incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a cui hanno chiesto - dopo la delusione per un Decreto che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti - che d'ora in poi la causa di Genova venga perorata con sincerità e fatti: «Basta musse».

Durante l'incontro dalla folla sono partiti alcuni fischi, ma secondo Ravera non erano rivolti al ministro: «Non so contro chi fossero rivolti, ma credo a qualche componente politica che in questo momento tiene il piede in due scarpe».