Ponte Morandi, gli sfollati tornano a casa: «Ce ne andiamo con la morte nel cuore»

Genova - Iniziano oggi gli ultimi accessi per gli sfollati di Ponte Morandi. Lunedì 6, martedì 7, sabato 11 e domenica 12 maggio: quattro giorni per portare via i ricordi di una vita. Quattro giorni per dire addio per sempre ai luoghi dove hanno vissuto chi una vita intera, chi (purtroppo) per poco.



Le testimonianze: Virgilio - Virgilio è uno degli sfollati di via Porro, uno di quelli che oggi, per l'ultima volta, è rientrato in casa sua per riprendere le ultime cose prima che i palazzi vengano abbattuti insieme a ciò che resta del moncone est di Ponte Morandi. I "ninnoli" della moglie Giuseppa, alcuni documenti, piccoli ricordi di una vita ancora chiusi tra quelle quattro mura: «Mia moglie ha ancora del vestiario» spiega Virgilio «io cercavo dei fogli complementari della macchina e della moto e altri documenti, ma non mi ricordo dove li ho messi. Non avevamo molto da prendere, molte cose le abbiamo già prese durante i primi accessi. Ma a me in ogni caso non importa della casa, importa di quello che avevamo lì dentro» continua. «Avevo le monete antiche di mio padre, quelle le ho prese subito. Molte cose purtroppo non ricordo dove siano». «Per fortuna c'era mio figlio, dall'inizio ci è stato accanto. Lui e mia nuora lavorano nella sala emergenza della Protezione Civile: oggi ha preso ferie per venire ad aiutarmi» racconta ancora Virgilio.

Ma a quanto pare non basta. «La Vodafone ci ha mandato una fattura di novembre e dicembre, è surreale» conclude: «Un mio amico sta intercedendo per me, ormai ha preso a cuore la questione e la sta portando avanti come una battaglia personale. Non ha senso, io sono sfollato da agosto».



Le testimonianze: Davide - «Vado a prendere tutto quello che riesco a tirar fuori, lo sa bene mia moglie quello che dobbiamo prendere» spiega Davide. «Mi sono già portato via tutto quello che potevo. Io ho i miei libri, mia moglie ha altre cose: molto si perde, ma non importa, tanto una casa a questo punto è da rifare». «Questa è l'occasione di definire una questione» continua: «È un evento cui siamo sopravvissuti, è inutile negarlo. Da un punto di vista pratico sta andando tutto bene, ma rimane la tristezza per quello che è successo. Lo sapevano bene, conoscevano le criticità che stavano emergendo pian piano. Io qui ci sono arrivato nel 1960, mio padre era un ferroviere: noi lo abbiamo visto costruire il ponte, un'opera che - inserita in una cultura del lavoro e del progresso - aveva un senso, ma ora quasi ci sentiamo un po' traditi».

«Con oggi chiudiamo un'esperienza» conclude Davide: «A noi è andata bene, pensiamo ai morti piuttosto: c'erano dei bambini tra loro. Oggi c'è voglia di voltare pagina, anche se secondo me la pagina fondamentale di questa storia l'abbiamo già girata quel 14 agosto: quel giorno ci è cambiata la vita».



Le testimonianze: Lorenzo e Sonia - Hanno portato via tutto quello che sono riusciti a prendere Lorenzo e Sonia, padre e figlia di via Porro 6A. In quella casa da qualche anno ci vivevano più solo Lorenzo e sua moglie, mentre le loro tre figlie - Sonia, Nadia e Nastinka - si erano trasferite altrove una volta sposate. Quella, però, rimarrà sempre e comunque casa loro.

«Abbiamo comprato casa nel 1991, quando sono andato in pensione tutta la mia liquidazione l'ho investita lì» racconta Lorenzo: «Ora ci siamo trasferiti in una casa in affitto, ma presto speriamo di comprarne una nuova. È difficile trovare qualcosa che ricordi quello che abbiamo perso». Hanno recuperato tutto il possibile oggi, e sono tornati in via Porro non solo per questo, ma anche per salutare per l'ultima volta la casa dove hanno vissuto per tanti anni: «Andarsene per l'ultima volta è stato come veder morire qualcosa dentro».

«Quel giorno eravamo in casa» spiega ancora Lorenzo: «Ci stavamo preparando a partire, dovevamo andare a un funerale in Calabria. Poi a un certo punto i Carabinieri sono venuti a chiamarci e noi siamo scappati via insieme a tutti gli altri. A quel punto in Calabria ci siamo andati subito, e ci siamo rimasti una decina di giorni: quando siamo tornati ci siamo trasferiti prima da una delle nostre figlie e poi da una cognata. Alla fine siamo riusciti a trovare una sistemazione - seppur temporanea - che fosse "nostra", ma non è la stessa cosa».

Hanno recuperato circa un furgone di roba: alcune cose le avevano già prese durante gli accessi precedenti, ora hanno finito di portar via tutto quello che han potuto. «Non ci è rimasto nulla, solo la morte nel cuore» conclude commosso Lorenzo: «Ora sarà davvero difficile trovare qualcosa che si avvicini a quella casa».



Le testimonianze: Silvana - «Mia madre ora sta in affitto in un appartamento sul mio stesso pianerottolo, ma non è la stessa cosa. Non ha più voglia di fare nulla: lei amava la sua casa, dava sempre la cera al pavimento e le piaceva prendersi cura delle piante. Ora passa la scopa e si rifà il letto, non riesce ad accettare di aver perso per sempre casa sua e le sue cose». La storia di Angela ve l'avevamo già raccontata lo scorso ottobre: lei, 91 anni (quasi 92), in quella casa ci ha vissuto quasi tutta la vita. Angela è stata sposata con Luigi per oltre 70 anni: sono arrivati in via Porro prima ancora che il ponte fosse costruito, e hanno vissuto ogni giorno prima con il cantiere e poi con il viadotto finito. Almeno fino al 14 agosto.

Luigi era un ferroviere e amava casa sua: era terrorizzato che potessero buttargliela giù per costruire la Gronda, ma «fortunatamente è mancato 3 anni fa, all'età di 90 anni: almeno non ha visto questa tragedia, non ha visto casa sua sul punto di essere davvero distrutta per sempre» ci spiega Silvana, l'unica figlia di Angela. «Mia madre era in casa quando è crollato il ponte, stava pulendo il bagno: ha creduto fosse un terremoto e mi ha chiamata in preda al panico perché "il pavimento tremava e il lampadario ballava tutto", ma non ha visto effettivamente il crollo perché guardava dalla finestra sul lato opposto». All'inizio Angela credeva che in giorno sarebbe rientrata a casa sua, ma ora purtroppo ha dovuto rassegnarsi: «Domani vuole tornare un'ultima volta per dire addio alle sue cose, ma non accetta che le venga portato via tutto così: sarà doloroso e faticoso, ma è giusto che entri. Si sente molti anni in più di quelli che già ha, scagliati addosso tutti insieme. Nell'alloggio dove vive non si sente "a casa", preferirebbe andare a vivere in campagna a Voltaggio piuttosto, perché lì è davvero casa sua».



Le testimonianze: Giusy e Manuela - «Le rose dureranno poco, il tempo delle rose insomma: le piante invece spero durino finché la casa non potrà più durare». Ha le lacrime agli occhi Giusy mentre ci racconta la sua storia: lei, appena uscita da uno dei palazzi di via Porro con alcune rose in mano. Questa mattina insieme alla figlia Manuela sono entrate nell'appartamento dell'altra figlia, Monica, che oggi in quella casa ha scelto di non tornarci. «Io abito due piani sopra, sempre in via Porro 16: entrerò domani» spiega ancora Giusy. «Oggi abbiamo preso un cuscino, le piante, un bicchiere, i piatti di tutti i giorni. Mia figlia forse non li avrebbe voluti, ma io ho scelto di prenderli: magari li regaleremo, chissà». Quando hanno finito in casa loro, Giusy e Manuela hanno chiesto ai vicini se avessero bisogno di aiuto, poi hanno detto addio alla loro "casetta", hanno chiuso per sempre quella porta e se ne sono andate, meste e tristi: «È stata dura dire addio» ci dice commossa Giusy.

Monica il 14 agosto ha assistito al crollo, ha visto il ponte venire giù davanti ai suoi occhi ed è rimasta traumatizzata: «Lei è una psicologa» ci spiega la sorella Manuela, «si è fatta una sorta di lavoro di autoanalisi e ha scelto di non tornare. È giusto, ognuno fa quel che si sente in fondo». Manuela ha vissuto in quella casa 10 anni, ma da 4 mesi si era trasferita altrove: Monica, invece, viveva lì da un paio di mesi quando il Morandi è venuto giù. «Quella mattina mi ha chiamata, era terrorizzata» racconta la sorella: «Mi ha detto che era crollato il ponte, io ho capito subito ma mia mamma no. Mamma era dal portone che toglieva le erbacce in quel momento, stava piovendo forte, ma quando Monica l'ha raggiunta e le ha detto che era crollato il ponte lei ha risposto solo "Quale ponte?"».

Per loro è doloroso anche solo parlarne, ma - come ci spiega sempre Manuela - in fondo è anche «un modo per mettere un punto. Abbiamo detto addio, e questo fa male, ma buttare giù queste case da una parte sarà anche una liberazione».

«La gente ci dice che siamo fortunati perché "ci hanno coperti di soldi", perché abitavamo in una zona "non bella", ma questo ci fa ancora più rabbia» conclude Manuela: «Via Porro era un piccolo borgo, ci conoscevamo tutti, ma questo pochi riescono a capirlo. Chiedetelo a chi volete: chiunque vivesse qui metterebbe la firma per poterci tornare».