Ponte Morandi, ha resistito per il figlio e alla fine ha vinto: anche l´ultimo dei feriti torna a casa

Da questa mattina Gianluca Ardini potrà riabbracciare la compagna e il figlio

Genova - Come già annunciato nei giorni scorsi, questa mattina anche Gianluca Ardini - rimasto coinvolto nel crollo di Ponte Morandi - ha lasciato l’ospedale San Martino per tornare finalmente a casa.



Le parole dell'ultimo sopravvissuto - «La rabbia c'è, ed è pure tanta: è stato un tentato omicidio». Queste le parole di Gianluca Ardini, l'ultimo dei feriti nel crollo di Ponte Morandi ancora ricoverato in ospedale: almeno fino a questa mattina. Poche ore fa, infatti, il 29enne è stato finalmente dimesso dall'ospedale: ora potrà tornare a casa dal suo piccolo Pietro, che con la sua compagna Giulia è stato l'unico pensiero grazie a cui è riuscito a resistere e ad attendere i soccorsi attaccato al suo furgone giù per il viadotto crollato.

«Ricordo tutto, mi sono accorto di tutto quello mi accadeva intorno... Ora non voglio più pensarci, guardo avanti e basta» conclude Ardini, consapevole di essere davvero vivo per miracolo.



Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Ma una cosa è certa: per tutti il crollo del Morandi è stato devastante, ma per Ardini e gli altri feriti rimarrà sempre un'esperienza che difficilmente riusciranno a dimenticare.