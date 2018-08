Ponte Morandi, i due gattini salvati hanno trovato casa

I cuccioli sono stati trovati ancora vivi dopo otto giorni dal crollo del viadotto

Genova - Ieri i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di sgombero dell'area di Ponte Morandi hanno salvato due gattini, trovati tra le macerie di un ccapannone. Uno dei due - rimasto ferito - si trova ora in una clinica per animali a Genova, mentre l'altro è stato trovato in buone condizioni.



Un piccolo lieto fine - I gattini facevano parte di una colonia della zona: quando sono stati trovati erano intrappolati in un capannone di deposito, sito proprio sotto il pilone crollato. Entrambi i cuccioli sono già stati adottati da due volontarie della Croce d'Oro di Albissola - sul posto per prestare assistenza agli sfollati - che hanno deciso di chiamarli Brooklyn: lo stesso nome con cui i genovesi avevano ribattezzato il viadotto.