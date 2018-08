Ponte Morandi, i familiari delle vittime della strage di Viareggio ai funerali di Stato

Genova - Ai funerali di Stato delle vittime di ponte Morandi parteciperanno i familiari dei morti della strage di Viareggio riuniti nell’associazione “Il Mondo che Vorrei Onlus”.



«Abbracciamo i familiari delle vittime, i tanti feriti e la città di Genova nella quale molte volte siamo andati, accolti a braccia aperte, per raccontare di Viareggio e altrettante volte siamo stati per testimoniare concretamente la nostra vicinanza ai cittadini. Città ormai da troppi anni martorizzata, ricordiamo le vittime delle alluvioni del novembre 2010 e ottobre del 2011 e della Torre Piloti crollata nel maggio 2013. Di tutti questi terribili disastri esiste un unico comune denominatore, così come per il ponte Morandi, la totale mancanza di salvaguardia della vita umana a vantaggio del profitto – aggiunge l’associazione - Viene da rabbrividire, ed è immediato il parallelismo tra la nostra strage e quello che è successo. Ora è il momento di smettere di fingere, non si può più rimandare un tema così fondamentale, la sicurezza e i controlli per la sicurezza. Che sia una scuola, una ferrovia, un porto o un autostrada non si può più continuare a giocare con la vita delle persone. Questo è anche il tema centrale della nostra associazione, nata sulle ceneri del disastro di Viareggio e da quel maledetto 29 giugno 2009 noi lottiamo costantemente per il diritto di tutti alla sicurezza».



«Ci auguriamo che dopo questa ennesima strage non ci si limiti a scrivere un Tweet, postare una foto o commemorare i morti per un solo giorno ma che l’impegno di ognuno di noi, sulla sicurezza e sulla salvaguardia della vita sia costante e continuo ogni giorno, altrimenti anche queste vittime diventeranno un numero nell’elenco dei morti causati dalle inadempienze italiane», ha concluso l’associazione.