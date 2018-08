Ma ci sono ancora dei dispersi sotto le macerie

Genova - Non si ferma il conto delle vittime provocate del crollo del ponte Morandi a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati della Prefettura, il bilancio è salito a 39 morti. Si tratta di Bruno Casagrande e Mirko Vicini residenti nel Ponente di Genova; il savonese Giorgio Donaggio; una famiglia di Pinerolo (Andrea Vittone, la compagna Claudia Possetti e i figli della donna Manuele e Camilla Bellasio); Marian Rosca di professione camionista; Giovanni Battiloro; Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione tutti di Torre del Greco; due ragazzi albanesi, Edi Bokrina e Marius Djerri; l'infermiera Marta Danisi e il medico con lei Alberto Fanfani; una coppia di fidanzati di Arezzo, Carlos Jesus Trujillo, Stella Boccia; una famiglia di Campomorone composta da mamma Ersilia Piccinino, Roberto Robbiano e il figlio Samuele; un camionista Gennaro Sarnataro di origini napoletani; Vincenzo Licata, nato ad Agrigento; Andrea Cerulli di Genova; Gianluca Arpini di Genova; Elisa Bozzo di Busalla (Genova); Juan Ruben Figeroa Carrasco; Francesco Bello di Serra Riccò (Genova); Luigi Matti Altadonna di Genova; Vincenzo Licata di Grotte (Agrigento); Alessandro Campora di Genova e infine quattro ragazzi francesi.



Questa mattina l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone a Primocanale ha fatto il punto della situazione: «Il numero delle vittime purtroppo è destinato a salire, quella di ieri è la più grande tragedia dal punto di vista infrastrutturale. Oggi intanto chiederemo lo stato di emergenza e poi insieme al Governo lavoreremo per risolvere il problema legato alla viabilità».



Riccardo Sciuto comandante provinciale dei carabinieri di Genova ha dichiarato in esclusiva a Genovapost: «Le persone che hanno perso la vita sono trentasette, mentre i feriti sono quindici, di cui nove in gravi condizioni. Al momento non ci sarebbero altri dispersi ma le ricerche proseguiranno senza sosta».



Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli è atterrato a Genova per visitare la zona dove ieri mattina è crollato Ponte Morandi. Stamattina il ministro, tramite la propria pagina Facebook, si è scagliato duramente contro la società Autostrade per l'Italia, minacciando di revocare le concessioni.



Il sindaco di Campomorone intanto ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione delle esequie per la famiglia che ha perso la vita nel crollo di Ponte Morandi.



«E’ stato un errore umano, non una fatalità a provocare il cedimento di ponte Morandi»: lo ha affermato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ai giornalisti al termine del sopralluogo nella zona della tragedia. Il magistrato ha poi aggiunto: «Dobbiamo capire perché questo è crollata la struttura, questo è la cosa più importante, poi quando l’inchiesta entrerà nel vivo si analizzeranno tutti gli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione e manutenzione del ponte».









