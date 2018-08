Genova - ATP informa che le corse via autostrada effettuano modifiche di percorso in entrambe le direzioni da e per Genova, mentre le corse dell'Airport shuttle dal Tigullio transitano via autostrada fino a Genova Ovest dove percorrono la viabilità cittadina (Lungomare Canepa, strada a mare Guido Rossa, Cornigliano).



Stesso percorso per le partenze dall’aeroporto in direzione Tigullio. Le corse sono soggette a ritardi in conseguenza del traffico cittadino.