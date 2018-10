Ponte Morandi, i tassisti spezzini sostengono i Vigili del Fuoco per `Genova non si arrende`

Genova - Anche i taxisti spezzini hanno aderito alla campagna “Genova non si arrende”, una raccolta fondi per i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni dopo il crollo del Morandi del 14 agosto. La meritoria iniziativa lanciata dal Radiotaxi Genova ha ottenuto l'adesione dei singoli autisti e di molte cooperative e consorzi a Roma, Milano, Brescia, Napoli, Cagliari, Torino, Verona, Firenze, La Spezia.



I tassisti aderenti hanno fatto una donazione volontaria sul conto corrente "Genova non si arrende", aperto per l'occasione e devoluto alle Unità Cinofile della Liguria, per la realizzazione di un mezzo speciale. «Abbiamo subito accolto l'idea – dicono alcuni taxisti sentiti in stazione - coinvolgendo i colleghi più sensibili; l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato fondamentale nei soccorsi e ci sembrava un doveroso ringraziamento».