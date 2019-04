Ponte Morandi, i tifosi della Samp in aiuto degli sfollati: acquistati elettrodomestici

Genova - «A distanza di quasi 8 mesi dalla tragedia riguardante il Ponte Morandi, possiamo affermare, con orgoglio, di aver portato a termine un obiettivo importante, perseguito a nome di tutti i Sampdoriani che hanno contribuito ad aiutare le famiglie sfollate. Nei giorni scorsi abbiamo effettuato il bonifico conclusivo, per ulteriori elettrodomestici che, sommato agli altri, portano a 41.157,00 euro la cifra totale donata, grazie alla nostra raccolta, agli "sfollati del Ponte Morandi", tramite l’acquisto di frigoriferi, forni, lavatrici, e più in generale elettrodomestici utili alla pulizia e per cucinare: un totale di 257 oggetti»: così in una nota i tifosi della Sampdoria.



Somme - «Con l’occasione ringraziamo tutte le persone che sono state preziose per il successo di questa iniziativa: la Protezione Civile, il Comune di Genova, il Comitato “Àngei de Zena”, il negozio Expert Crovetto che ci ha affiancato fattivamente nel progetto e la società di Servizi Integra per aver fornito gratuitamente l’allaccio degli elettrodomestici. Ringraziamo nuovamente anche tutti i Sampdoriani e tutte le tifoserie che hanno deciso di affidare a noi le somme da donare per questa emergenza: un segno di fiducia sicuramente non scontato e da noi apprezzato - proseguono - Infine ringraziamo tutti i ragazzi e ragazze dei gruppi e dei club che hanno dato il loro contribuito nelle varie fasi della raccolta, durante la vendita delle magliette, per i traslochi richiesti dagli sfollati, in fase di gestione delle richieste, degli ordini e delle consegne. È ancora più bello ricordare che la tifoseria Blucerchiata, unita, ha vinto un’altra volta. Il nostro pensiero va ora al futuro della nostra città ed alla ricostruzione, sperando che disgrazie di questo tipo non accadano mai più», concludono.