Ponte Morandi, il bollettino del San Martino sulle condizioni dei feriti

Genova - E' stato emesso dall'ospedale San Martino un bollettino medico sulle condizioni dei sei feriti ricoverati. Una donna di circa 75 anni intossicata sarà sottoposta a un nuovo ciclo di camera iperbarica, dopo quello effettuato due giorni orsono, al suo ingresso in ospedale (intossicata da fumi derivanti da incendio nella sua abitazione a seguito del crollo del ponte). E’ stato identificato il giovane, che resta in gravi condizioni, alle prese con un importante trauma cranico e un trauma toracico, drenato, si tratta di un ragazzo di un uomo di origini rumene.

Ulteriormente migliorate le condizioni del 46enne della Repubblica Ceca, che presumibilmente sarà dimesso nei prossimi giorni dal Trauma Center, dov’è ora ricoverato. Infine il genovese di 28 anni a cui sono state ridotte le fratture a spalla, bacino e colonna è in condizioni stabili. E’ ricoverato in Subintensiva presso il Monoblocco.

Migliorano lentamente anche le condizioni di Yelina Natalya, 43enne ucraina, sottoposta a intervento chirurgico per ridurre una frattura esposta a una caviglia e una frattura alla colonna; è stubata, ricoverata in Rianimazione e ha parlato con i nostri psicologi. Suo marito, Eugeniu Barbu, 34enne residente a Caserta, è stabile. Da valutare un intervento chirurgico alla colonna cervicale.