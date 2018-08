Ponte Morandi, il Comune pagherà trasloco, arredamento e affitto

Genova - Il Comune ha pubblicato la graduatoria per l'assegnazione degli appartamenti. Le informazioni in merito a quello che accadrà prossimamente sono state fornite alla popolazione durante un'assemblea all'aperto, davanti al centro civico Buranello.



La graduatoria - Ai vertici della lista ci sono tutte le famiglie di sfollati con disabili, bambini in età scolare e anziani, anche se «non è ancora detto che saranno proprio loro ad accedere per primi agli appartamenti». A questo punto, infatti, l'assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Genova Pietro Piciocchi ha precisato che per l'effettiva assegnazione «molto dipenderà dalla tipologia di case che mano a mano saranno a disposizione».



Oggi sono stati assegnati 5 alloggi, mentre altri 45 saranno disponibili in circa 30-40 giorni. Verso la fine dell'incontro, l'assessore alle Politiche educative, dell'istruzione, socio-sanitarie e alla Casa Francesca Fassio ha spiegato che, in questa situazione di emergenza, il Comune non lascerà soli i suoi cittadini, ma anzi «pagherà loro trasloco, alloggio e affitto fino a 900 euro al mese», mentre è previsto anche un contributo fino a 10 mila euro per le case non arredate. A breve, inoltre, verranno attivati alcuni servizi di scuolabus per gli istituti più distanti.



Regione Liguria comunica che entro questa settimana saranno consegnati 11 alloggi a San Biagio: 5 alloggi consegnati oggi, altri 6 alloggi entro domenica 26 agosto.

Entro 3 settembre altre 33 case: 18 alloggi situati (tra Voltri, Pegli, Bolzaneto, Molassana, Cornigliano, Sampierdarena), 6 alloggi in zona San Biagio (ora in fase di ristrutturazione), 9 alloggi in zone diverse della città (6 in piazzale Adriatico).



Entro fine settembre: 60 alloggi (ora in fase di ristrutturazione)



Entro fine ottobre: 100 alloggi (ora in fase di ristrutturazione)



Entro fine novembre: 150 alloggi (ora in fase di ristrutturazione)



Entro fine settembre Cassa Depositi e Prestiti metterà a disposizione una palazzina di 40 alloggi già arredati a Quarto.



Accordo con Autostrade per anticipo/rimborso su acquisto arredo - Data l’impossibilità per motivi di sicurezza di accedere agli alloggi situati in zona rossa per effettuare i traslochi, Regione Liguria e Comune di Genova hanno raggiunto un accordo con Autostrade per l’Italia che provvederà al pagamento dell’arredo fino ad un massimo di 10mila euro attraverso due modalità: in anticipo (presentando il contratto di affitto o il documento di assegnazione dell’alloggio pubblico) oppure con rimborso a piè di lista



Contributo per l'affitto - Da questa sera, chi non volesse attendere l’assegnazione dell’alloggio pubblico, in base all’ordinanza nazionale di Protezione Civile può provvedere autonomamente ad affittare un alloggio, chiedendo un contributo fino ad un massimo di 900 euro mensili. Anche in questo caso, si può chiedere il contributo (in anticipo o rimborso a piè di lista) per l’acquisto dell’arredo presentando il contratto di affitto sottoscritto.



Sportelli di Arte e Comune - 1) Centro civico Buranello; 2) Point Certosa (da domani, martedì 21 agosto, in via Valter Fillak 188, in prossimità del circolo Amici di Certosa. Nei due punti informativi saranno presenti anche tecnici di Protezione Civile (per informazioni relative al contributo fino a 900 euro mensili per l’autosistemazione in affitto) e personale dedicato per la procedura relativa al rimborso degli arredi.