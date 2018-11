Ponte Morandi, il gip autorizza la rimozione dei detriti della pila crollata

Primo passo verso il ripristino della viabilità in via Perlasca

Genova - Via libera per la rimozione dei detriti della pila 9 del ponte Morandi. Il giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, ha dato l'autorizzazione per iniziare a liberare dai resti del ponte della pila crollata il 14 agosto.



Strada - Una volta terminate le operazioni di rimozione si potrà iniziare a ristabilire la viabilità di via Perlasca.