Ponte Morandi, il Governo proclamerà lutto nazionale

Proseguono le ricerche dei dispersi

Genova - Non si ferma il conto delle vittime provocate del crollo del ponte Morandi a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati della Prefettura, il bilancio è salito a 37 morti, di cui 5 non identificati. Tra loro anche un bambino di 8 anni e due adolescenti di 12 e 13 anni.



Questa mattina l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone a Primocanale ha fatto il punto della situazione: «Il numero delle vittime purtroppo è destinato a salire, quella di ieri è la più grande tragedia dal punto di vista infrastrutturale. Oggi intanto chiederemo lo stato di emergenza e poi insieme al Governo lavoreremo per risolvere il problema legato alla viabilità».



Riccardo Sciuto comandante provinciale dei carabinieri di Genova ha dichiarato in esclusiva a Genovapost: «Le persone che hanno perso la vita sono trentasette, mentre i feriti sono quindici, di cui nove in gravi condizioni. Al momento non ci sarebbero altri dispersi ma le ricerche proseguiranno senza sosta».



Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli è atterrato a Genova per visitare la zona dove ieri mattina è crollato Ponte Morandi. Stamattina il ministro, tramite la propria pagina Facebook, si è scagliato duramente contro la società Autostrade per l'Italia, minacciando di revocare le concessioni.



Il sindaco di Campomorone intanto ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione delle esequie per la famiglia che ha perso la vita nel crollo di Ponte Morandi.



«E’ stato un errore umano, non una fatalità a provocare il cedimento di ponte Morandi»: lo ha affermato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ai giornalisti al termine del sopralluogo nella zona della tragedia. Il magistrato ha poi aggiunto: «Dobbiamo capire perché questo è crollata la struttura, questo è la cosa più importante, poi quando l’inchiesta entrerà nel vivo si analizzeranno tutti gli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione e manutenzione del ponte».



premi f5 per aggiornare la pagina