Ponte Morandi, il portiere salvo per miracolo: `Ho fatto un volo di trenta metri`

Davide Capello è un vigile del fuoco con la passione per il calcio, la sua auto è volata giù dal ponte

Genova - «Sono un miracolato. Stavo attraversando Ponte Morandi quando prima ho sentito un rumore e successivamente il crollo»: è sconvolto ma vivo, Davide Capello, una ragazzone con la passione per il calcio. Davide lavora nei Vigili del Fuoco di Savona, in quello stesso gruppo di lavoro che oggi sta dando anima e corpo per salvare vite umane in un'immensa sciagura, ma in passato ha giocato con la maglia bianco blu savonese e con la Nazionale Under 20.



Viaggio - Davide Capello era diretto verso Genova, come spesso gli accadeva, quando davanti ai suoi occhi si è consumato il dramma: «Non mi sono fatto nulla nonostante l’auto si sia incastrata tra le colonne dopo un volo di almeno trenta metri. Mi sono spaventato moltissimo quando la strada ha ceduto di botto. Ancora adesso mi chiedo come possa essere riuscito a salvarmi».