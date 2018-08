Ponte Morandi, il quotidiano Nice Matin invita a visitare Genova

Genova - «Genova è bellissima e merita di essere visitata per nove buone ragioni, nonostante e al di là della tragedia dovuta al crollo di ponte Morandi che ha procurato la morte di 43 persone»: lo scrive la redazione di Nice-Matin, quotidiano regionale francese, invitando tutti i turisti francesi a sostenere la città colpita al cuore da un immane lutto e da una catastrofe.



Sono nove le ragioni di cui parla Nice-Matin: al primo posto Palazzo Ducale, simbolo della città, seguito a ruota dal quartiere di Boccadasse, una città nella città che alla sera si anima particolarmente con una baia di una bellezza simile a quella di Portofino o Saint Tropez, e poi l’Acquario all’interno del Porto antico, una delle principali attrazioni di Genova con 15.000 animali e 400 specie differenti di pesci; i Palazzi dei Rolli, tesori architettonici unici in Europa, che servivano ad accogliere ospiti particolarmente importanti; la Lanterna, a Sampierdarena da cui si può godere una vista bellissima; la funicolare della Zecca, il simbolo di una città che si sviluppa in verticale e che porta fino al Parco del Peralto. Nice-Matine non dimentica nemmeno i gelati genovesi, unici come lo è la pizza e la pasta in Italia, le sue squadre di serie A Genova e Sampdoria, e la sua gastronomia, focaccia, trofie al pesto, farinata, friscieu.



Soddisfatto l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino che sottolinea l’importanza dell’articolo: «E’ questa la strada giusta e un buon esempio da seguire. Parlare in positivo della nostra terra che presenta numerose attrattive turistiche per far trascorrere vacanze piacevoli all’insegna della rinascita della città dopo una grande tragedia».