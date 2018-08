Ponte Morandi, il sindaco Bucci: `Genova ha reagito in modo straordinario`

Conferenza stampa nella sede della Protezione Civile.

Genova - Conferenza stampa in Protezione Civile, alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti, dell'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, del sindaco di Genova Marco Bucci e del Viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi.



Ecco le parole di Bucci: “Ho ricevuto dai sindaci dei comuni italiani non solo dimostrazioni di affetto e vicinanza ma anche offerte di aiuto concreto, e di questo li ringrazio. Abbiamo ricevuto anche offerte di aiuto da grandi aziende genovesi, da Vernazza che ha dotazioni di gru molto importanti, ad aziende del porto: sono molto orgoglioso di questo fatto.

I servizi sociali sono al lavoro per mettere al sicuro le persone sfollate che, al momento, risultano essere una cinquantina. E’ stato aggiunto un servizio specifico per persone con disabilità. Alle ore 16 faremo un nuovo punto della situazione con una nuova riunione del Coc che resterà comunque aperto e operativo senza sosta per le prossime 72 ore: tutto il sistema di emergenza sta funzionando bene.

Concludo dicendo che questa è stata una disgrazia ma la città non è in ginocchio: la reazione è stata straordinaria e non abbiamo nessuna intenzione di fermare il nostro processo di crescita. Stiamo reagendo e centreremo i nostri obiettivi”.