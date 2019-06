Ponte Morandi, in campo per la sicurezza oltre 500 agenti

Genova - 550 uomini della polizia locale sono al lavoro da questa mattina in occasione della demolizione delle pile 10 e 11 del moncone est di ponte Morandi.



Impiego - Gli agenti stanno operando per la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità pubblica in collaborazione con le forze di polizia, la Protezione Civile, il 118, l’Associazione Nazionale Carabinieri e VVF.



Circolazione - Sono stati presidiati oltre quaranta punti vitali per il mantenimento della circolazione, altri sedici punti di accesso della zona rossa al confine di 400 metri dall'area di crollo. Nella prima mattinata sessantaquattro agenti sono stati impiegati per il controllo della evacuazione civico per civico, dieci stanno collaborando nelle attività dei centri di accoglienza e sessanta presidiano le uscite autostradali, la strada Superba, la strada Aldo Moro e i principali svincoli cittadini per il transito dei mezzi pesanti.