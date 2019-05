Ponte Morandi, incendio in uno degli appartamenti sfollati in via del Campasso

Sono in corso le indagini da parte della Polizia per fare luce sull'accaduto

Genova - Un incendio è divampato in un’abitazione situata in uno degli edifici sfollati che saranno demoliti per la ricostruzione del nuovo ponte di Genova: è successo la scorsa notte in via del Campasso.



Avviso - Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco mentre la struttura commissariale è stata avvisata dell’accaduto e ha provveduto a incaricare una ditta che ha provveduto a chiudere l’accesso. Toccherà alla Polizia ricostruire l’esatta dinamica ma secondo quanto trapela pare si tratti di un incendio con ogni probabilità di origine doloso.