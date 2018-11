Ponte Morandi, indagini in corso: le Fiamme Gialle sequestrano le comunicazioni radio di Aspi

Genova - Nuova operazione delle Fiamme Gialle all'interno della sede genovese di Autostrade e del Coa (il Centro Operativo Autostradale), dove ha posto sotto sequestro tutte le comunicazioni radio interne a partire dal 14 agosto scorso.



Il sequestro - L'operazione è finalizzata a trovare altre conversazioni incriminanti, in cui si possa evincere una consapevolezza da parte di Aspi dello stato di ammaloramento del viadotto. Mentre si attende che queste registrazioni audio vengano analizzate e incrociate con la documentazione finora sequestrata, il geologo del Cesi (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) Giuseppe Paolo Stigliano è stato interrogato come persona informata dei fatti per ricostruire la genesi dello studio per il restauro del viadotto: pare, infatti, che fu proprio lui a coordinare lo studio propedeutico al progetto, il quale sarebbe dovuto consistere nei lavori di rinforzo della pila 9 (quella crollata) e 10 (quella sita sopra i palazzi di via Porro e via Fillak).