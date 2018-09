Ponte Morandi, indagini senza sosta: questa mattina interrogato anche Santoro

Proseguono gli interrogatori dei 20 iscritti nel registro degli indagati per il crollo di Ponte Morandi

Genova - Questa mattina è toccato a Bruno Santoro - dirigente della Divisione di vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed ex membro della commissione ispettiva del Ministero - comparire davanti ai Pm della Procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta relativa al crollo di Ponte Morandi.



L'interrogatorio - Pochi giorni dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per il crollo del viadotto, Santoro aveva deciso di dimettersi dalla commissione ispettiva del Ministero - così come accaduto anche all'ingegner Brencich. Dopo pochissimo tempo le indagini lo avevano fatto finire al centro di polemiche relative ad alcune consulenze effettuate per Aspi tra il 2009 e il 2012.

Questa mattina Santoro è stato interrogato dai Pm della Procura di Genova: si attendono aggiornamenti in merito.