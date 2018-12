Ponte Morandi, indennizzi agli sfollati entro il 19 gennaio

Anche per la zona arancione, lo annuncia l'assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi

Genova - «Gli indennizzi saranno pagati entro il 19 gennaio 2019»: ad annunciarlo l'assessore comunale al Bilancio, Pietro Piciocchi, durante il convegno “Opere pubbliche ed emergenza”. Lunedì pomeriggio si terrà la riunione con gli abitanti delle case evacuate sotto il ponte, e saranno date le istruzioni operative per le cessioni degli immobili (da fare entro il 20 dicembre).



Piciocchi aggiunge anche: «È arrivato il parere dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha dato un’interpretazione per cui anche gli inquilini beneficeranno dell’indennità del “Pris”, 45 mila euro, oltre ai 36 mila euro del preventivo-sgombero, penso che sia un riconoscimento importante che supera le preoccupazioni degli inquilini. Sarà Aspi secondo il decreto che entro 30 giorni dovrà pagare gli indennizzi calcolati in base alla metratura».



Per quanto riguarda la zona arancione, Piciocchi sottolinea: «Entro 10 giorni, massimo 15, il commissario per la ricostruzione del ponte Morandi stabilirà il perimetro della “zona arancione” per indennizzare i cittadini e le imprese interferite dal cantiere per la demolizione e ricostruzione del ponte. Anche se ancora non c’è una previsione specifica nelle norme dello Stato, il Comune è partito con la perimetrazione della zona arancione per riconoscere anche agli abitanti, non solo alle imprese, degli indennizzi dovuti a seguito delle interferenze di cantiere che le persone dovranno subire nei prossimi mesi».