Ponte Morandi, l´Archistar Renzo Piano incontra Toti con un plastico `top secret`

Alla fine del vertice a sopresa l'architetto si è detto disponibile a offrire la propria collaborazione a titolo gratuito

Genova - Questa mattina l'Archistar Renzo Piano ha incontrato in Regione il presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci per presentare alcune idee relative al nuovo progetto di Ponte Morandi.



Idea? - Prima del suo arrivo alcuni collaboratori hanno portato un plastico - rigorosamente coperto, per evitare lo sguardo di occhi indiscreti - e dell'altro materiale utile all'incontro. Per il momento non è ancora trapelata alcuna indiscrezione sull'argomento, ma si attendono novità nelle prossime ore.



Ricordo - «Quando è crollato il viadotto Morandi ero a Ginevra - ha detto Piano - e da allora non penso a altro. Quello del ponte è un tema che tocca tutti e tutte le corde, da quella tecnologica a quella poetica».



In questo frangente, l'architetto si è detto disponibile a offrire la propria collaborazione a titolo gratuito.