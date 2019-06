Ponte Morandi, la demolizione rimane il 28 giugno: mercoledì altre due riunioni per l´evacuazione

Genova - Per quel che concerne Ponte Morandi «per adesso va tutto bene» spiega il Sindaco-Commissario Marco Bucci a margine della conferenza stampa svoltasi questa mattina in Sala Trasparenza per la presentazione del bando di riqualificazione del Silos Hennbique.



Le dichiarazioni - «Per ora la data del 28 è confermata» continua Bucci: «Stiamo ancora controllando il piano di evacuazione perché non ci sfugga nulla. Intanto la pila 9 sta crescendo, lo avete visto: il 25 avverrà la prima gittata di cemento, mentre o il 27 o il 28 arriverà il primo impalcato. C'è molto interesse nel mondo su Genova in questo momento: ora tocca a tutti noi mostrare quanto Genova sia bella e grande. Il mio è un appello, ma sono sicuro che tutti collaboreranno».

Oltre a ciò, il Sindaco-Commissario annuncia che per il prossimo mercoledì 26 giugno sono previste altre due assemblee tecniche - una a Certosa e una a Sampierdarena, come quelle della prossima settimana - durante le quali la Struttura Commissariale illustrerà nuovamente il piano di evacuazione: «Questo serve per dare un'informazione completa alla cittadinanza» conclude Bucci.

Per quel che concerne, invece, la viabilità, l'unica strada chiusa sarà l'autostrada A7: «Per via 30 Giugno dobbiamo ancora decidere, mentre via Fillak rimane chiusa e corso Perrone aperto. Stando ai piani, alle 22 del giorno dell'esplosione tutte queste strade verranno riaperte (eccezion fatta per via Fillak)». La chiusura dell'autostrada potrebbe chiaramente creare dei disagi non indifferenti, ma il Sindaco rassicura: «Stiamo studiando anche con Autostrade delle alternative per ovviare al problema».