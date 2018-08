Ponte Morandi, la graduatoria degli sfollati sarà decisa da un algoritmo

Genova - Onde evitare problemi di alcun genere, il Comune ha scelto di far decidere la graduatoria degli sfollati dalla matematica di un algoritmo.



Una scelta "super partes" - Stando alle parole dell'assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi, nel corso degli ultimi giorni i tecnici informatici del Comune «hanno lavorato anche di notte per costruire le formule necessarie». Chiaramente si darà priorità prima ai disabili e ai bambini, come si evince già dal fatto che la graduatoria sia stata elaborata sulla base di «un sistema di punteggi che ha consentito di privilegiare persone con disabilità, nuclei familiari con minori in età scolare, quindi dai 3 ai 14 anni, cercando di allontanarli il meno possibile dalle loro scuole, in vista di settembre».

In queste ore vengono ultimati gli allacci delle utenze e lunedì alle 16 avverrà la consegna dei primi appartamenti nel quartiere San Biagio, in Valpolcevera.



E, secondo quanto riportato anche sul profilo Facebook del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, entro 8 settimane dovrebbero essere pronte le case per tutti gli sfollati.