Ponte Morandi, la Marina Militare ricorda le vittime del tragico crollo

Presenti i parenti delle vittime, gli sfollati e le massime autorità civile e militari.

Genova - «Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di ponte Morandi e lo facciamo insieme con la Marina Militare. Noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare e siamo come la Marina, che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che è in grado di uscirne bene e meglio»: è l'invito alla città a "non arrendersi" del sindaco Marco Bucci a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina Militare ormeggiata a Ponte dei Mille, durante la cerimonia di commemorazione per le vittime del crollo del ponte Morandi voluta dall’ammiraglio Donato Marzano “e dagli uomini e dalle donne della Squadra navale”.



Tragedia - Un momento di grande significato, al quale hanno preso parte le massime autorità civili e militari della Regione, dieci famiglie dei parenti delle vittime, una delegazione di sfollati, i corpi protagonisti dei soccorsi sul luogo del disastro del 14 agosto scorso. «Il crollo del ponte Morandi è stata una tragedia che ha sconvolto tutto il Paese - commenta il comandante della Cavour, il capitano di vascello Andrea Ventura - esprimo la vicinanza della Marina a chi è stato colpito e all'intera città di Genova, ricordando chi ha soccorso senza sosta i feriti».