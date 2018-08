Ponte Morandi, la struttura deve essere abbattuta. Piano di Autostrade atteso per venerdì prossimo

Genova - Come è già emerso nelle ultime ore grazie al sopralluogo dei periti incaricati dai pm, il viadotto era tutto in condizioni limite, sia a est che a ovest. E a questo punto «Andrà accertato se ci siano state o meno sottovalutazioni» afferma Francesco Cozzi, procuratore di Genova a capo dell'inchiesta relativa a Ponte Morandi.



I provvedimenti da prendere - Chiaramente l'inchiesta nei prossimi giorni andrà avanti e cercherà di far luce anche sui primi indagati. Nel frattempo ciò che più preme riguarda le modalità di abbattimento di ciò che resta del viadotto, i cui rumori sinistri delle ultime notti stanno turbando l'intera città. Tra le ipotesi avanzate figurano sia il possibile utilizzo di cariche esplosive che lo smontaggio della struttura, ma chiaramente la Procura preferirebbe la seconda. Ad Autostrade rimane circa una settimana per presentare un piano: nell'attesa, comunque, Cozzi non ha ancora disposto il dissequestro dei due monconi del viadotto.