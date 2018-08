Ponte Morandi, le autostrade genovesi sono (quasi) gratis

Le tratte non si pagano solo se non si prosegue oltre il nodo genovese

Genova - Autostrade gratis, si ma non troppo. E’ questa la scoperta che hanno fatto i genovesi che hanno percorso i tratti autostradali del nodo cittadino: il percorso, infatti, non costa nulla solo se la tratta percorsa è completamente all’interno dell’area su cui è stata stabilita la gratuità ma ha invece il prezzo normale se si percorre un tratto più ampio.



La tratta Aeroporto – Arenzano, per esempio, costa 2,20 Euro come al solito, sebbene il pezzo tra Aeroporto e Pra’ (che vale 90 cent) sia oggi gratuito: in sostanza se si esce e rientra si beneficia della gratuità, se si continua il percorso si paga il prezzo pieno.



Non è dato sapere se si tratti di un problema tecnico o se sia una precisa scelta di Autostrade: resta il fatto che dopo la tragedia, il silenzio e le polemiche l’operato della società resta controverso.