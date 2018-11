Ponte Morandi, le disposizioni del Decreto: il nuovo viadotto avrà tre corsie

Dovrà essere garantito un monitoraggio dell'ambiente e di tutte le fonti di inquinamento.

Genova - Il nuovo Ponte Morandi avrà tre corsie di cui una di emergenza così è descritto nelle specifiche tecniche del decreto del commissario per la ricostruzione del Morandi, relative alla consultazione per la procedura che porterà all'appalto.



Criticità - Nella progettazione dovrà essere effettuata la verifica di robustezza simulando le criticità che possono insorgere per la perdita di componenti essenziali alla statica, come impalcati, stralli o piloni e dovrà inoltre essere sviluppato uno studio specifico che dimostri le zone di rischio sottostanti e prevedere il potenziale collasso dell'opera. Invece sul fronte della demolizione, essa interesserà 850 metri.



Ambiente - Nel corso dei lavori dovrà essere assicurata la viabilità nord-sud su almeno due strade cittadine e le opere non dovranno mettere a rischio i servizi. Dovrà essere garantito un monitoraggio dell'ambiente e di tutte le fonti di inquinamento.